Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врачей одели в мусорные пакеты для защиты от коронавируса 

Lenta.ru 12 ноября 2020
Врачей одели в мусорные пакеты для защиты от COVID
Фото: @doctor_oxford
Сотрудников Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) одели в переработанные пластиковые пакеты для мусора, чтобы защищаться от коронавируса. На их жалобы в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.
По информации издания, мешки из тонкого прозрачного материала были отправлены в отделения общей практики в качестве защитных халатов для обеспечения безопасности персонала во время второй волны COVID-19.
Медики усомнились в качестве предоставленных государством средств защиты и их соответствии стандартам профилактики и контроля инфекций (IPC). Свое возмущение они выразили в Twitter, сопроводив посты фотографиями в пакетах.

«Мэтью Хэнкок, объясните, пожалуйста, срочно, почему в разгар второй волны вируса сотрудникам NHS выдаются мешки для мусора? Совершенно не верится, что правительство выделяет миллиарды фунтов своим товарищам на средства индивидуальной защиты, а работающим на передовой выдаются мешки для мусора. Кумовство в самом отвратительном виде», — обратилась врач паллиативной помощи Рейчал Кларк (Rachel Clarke) к министру здравоохранения Великобритании.

Коллеги поддержали Кларк соответствующими постами в соцсети.
Отмечается, что подобная практика уже проводилась в стране в апреле, во время первой вспышки коронавируса.
В августе очевидцы сняли на видео «литры» пота, который хлынул из защитного костюма лечащей от коронавируса врача. В ролике запечатлена медицинская работница, присевшая отдохнуть во время своей смены. Сначала китаянка снимает с ног синие пластиковые чехлы, а затем закатывает штанины, из-под которых потоком выливается пот.
Видео дня. Названы привычки, ведущие к глухоте
Последние новости
Мэра Томска задержали Мэра Томска задержали Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве миллионов долларов за интимное видео Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве миллионов долларов за интимное видео
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Названы привычки, ведущие к глухоте
07:20
Названы привычки, ведущие к глухоте
ЗОЖ
«Вредные» продукты, которые на самом деле полезны
06:08
«Вредные» продукты, которые на самом деле полезны
ЗОЖ
Как нормализовать гормональный фон с помощью трав
02:52
Как нормализовать гормональный фон с помощью трав
Народная медицина
Почему из-за COVID растет агрессивность людей
06:02
Почему из-за COVID растет агрессивность людей
Коронавирус
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
05:51
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение