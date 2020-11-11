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В ВОЗ назвали условие завершения пандемии COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» 11 ноября 2020
Названо условие завершения пандемии COVID-19
Фото: Depositphotos
Порядка 70% населения мира должны получить вакцину от коронавирусной инфекции, чтобы пандемия завершилась и заболевание перестало представлять угрозу, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

«Возможно, около 70%», — передает РИА «Новости» ее ответ на вопрос «какой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия COVID-19 завершилась».

При этом Сваминатан добавила, что сама вакцина должна отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в области безопасности и эффективности.
Ранее Гинцбург сообщил, что «Спутник V» может завершить пострегистрационные исследования в мае или июне 2021 года.
В среду стало известно, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» составила 92%, согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
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Коронавирус , Владимир Путин , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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