В России нашли полтора десятка лекарств против ковид

Специалисты новосибирского центра «Вектор» обнаружили 15 соединений, обладающих противовирусной активностью. В перспективе на их основе могут быть созданы лекарственные препараты от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

К настоящему времени эксперты оценили противовирусные свойства более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающих эксперименты in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных).