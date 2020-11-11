Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал особенности бессимптомного течения коронавируса и назвал такой вариант лучшим для зараженного человека. Об этом он рассказал в эфире НСН.

По его словам, бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, при нем зараженный не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. В таком случае не идет речь о болезни, поскольку болезнь всегда подразумевает наличие каких-либо проявлений.

При бессимптомном течении коронавируса инфекция, попав в организм человека, некоторое время живет на слизистой. Затем иммунная система вырабатывает к вирусу антитела и уничтожает его.

«Собственно, на этом персонально для него и пандемия закончилась. Самый хороший вариант того, как можно принять участие в пандемиии — перенести все бессимптомно», — подчеркнул иммунолог.

Татьяна Голикова Болибок предположил, что на пике пандемии в стране выявляется четверть зараженных, поэтому фактическое число перенесших инфекцию бессимптомно может быть больше официальных данных. В частности, ранее заместитель председателя правительства России заявляла , что доля граждан с бессимптомным течением вируса составляет 31 процент.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил , что бессимптомное течение коронавируса зависит не только от особенностей организма, но и от самого возбудителя. Он отметил, что пока сложно рассуждать о тех особенностях, которые помогают организму человека перенести COVID-19 бессимптомно.