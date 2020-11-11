Вакцину от ковид испытают на детях и беременных

Исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях и беременных могут начаться в мае-июне 2021 года. Такие сроки назвал директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург , передает «Интерфакс»

Он уточнил, что сначала пройдет проверка на детях 17-14 лет, затем —13-8 лет и младше.

По словам Гинцбурга, согласно законодательству как России, так и других стран, исследования на людях младше 18 лет можно проводить лишь после того, как их прошли другие возрастные категории, в том числе 60,70 и 80 лет. Кроме того, данные должны быть внесены в регистрационное удостоверение.

Ранее Гинбцург рассказал , что массовая вакцинация россиян по месту жительства может начаться в январе-феврале 2021 года. По его словам, к этому времени в России будет производиться 5-6 миллионов доз вакцины в месяц. Сейчас вакцинация в стране ведется по производственному принципу — прививки делают врачам и учителям.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.