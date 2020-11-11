Россиянам назвали самые опасные места при COVID-19

По его словам, именно в закрытых помещениях с неправильной системой кондиционирования опасность заражения выше всего.

«В парках опасности почти нет. Открытый воздух — это не то место, где вирус будет распространяться. Он распространяется в виде аэрозоля. Частицы мокроты выкашливаемой, которая содержит вирус», — пояснил Аграновский.