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Россиянам назвали самые опасные места в пандемию коронавируса 

Lenta.ru 11 ноября 2020
Россиянам назвали самые опасные места при COVID-19
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Наиболее опасны в условиях пандемии коронавируса метро и тренажерные залы — там риск заразиться возрастает. Эти места назвал профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, именно в закрытых помещениях с неправильной системой кондиционирования опасность заражения выше всего.
«В парках опасности почти нет. Открытый воздух — это не то место, где вирус будет распространяться. Он распространяется в виде аэрозоля. Частицы мокроты выкашливаемой, которая содержит вирус», — пояснил Аграновский.
Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил шансы заразиться коронавирусом в лифте. Как считает специалист, риск заражения COVID-19 в такой ситуации есть, поскольку помещение маленькое и не проветривается.
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Коронавирус , Алексей Аграновский , Михаил Лебедев , МГУ , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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