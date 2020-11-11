"Курю много лет. Переболела легко. Если бы не сдавала тест как контактная, вообще бы и не поняла, что заболела. Правда, потом уже пропало обоняние и вкус, но в целом перенесла на ногах. Мама не курит, перенесла легко. Отец не курит, перенёс очень тяжело. Тетя не курит, вообще без симптомов. Так что даже не знаю…"