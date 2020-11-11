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Стопкоронавирус.рф

Курящие россияне рассказали, как пережили ковид, и удивили Сеть 

Диана Товсепова 8 часов назад
В одном из популярных сообществ в Сети обсуждают, как курение влияет на протекание коронавирусной инфекции.
Как выяснил "Рамблер", многие злоупотребляющие сигаретами, несмотря на свой стаж курения, перенесли коронавирус легко:

"Я — курильщик с огромным стажем! Переболела очень легко: потеря обоняния, немного слабости и немного повышалось давление. Но такие же симптомы были и у сына -подростка, который не курит. Видать, еще все зависит от подвида этого гадостного вируса"

"Мой муж курильщик. Переболел легко. КТ легкие чистые. Я же не курю. Заразилась от мужа и болела тяжело. КТ 25% поражение в обоих легких, сейчас лежу в больнице уже третью неделю. "

"Курю много лет. Переболела легко. Если бы не сдавала тест как контактная, вообще бы и не поняла, что заболела. Правда, потом уже пропало обоняние и вкус, но в целом перенесла на ногах. Мама не курит, перенесла легко. Отец не курит, перенёс очень тяжело. Тетя не курит, вообще без симптомов. Так что даже не знаю…"

"Моему мужу чуть за 30. Тьфу тьфу один день была температура и он сам ее победил. Курит лет 15. Уже 12 дней прошло, пока что все нормально. Пропали запах и вкус (чуть восстановились) "

"Есть. Муж курит пачку в день (уже больше сорока лет «стаж»). Курил и во время болезни, прошло легче чем у меня некурящей"

"Муж курильщик. Переболел как орви. 5 дней прокапался и все. тфу тфу тфу. А я не курю и не пью. Постковид 4 месяца, куча антибиотиков, 2 раза больнице, 2 раза обострение бронхита, которым болела только в детстве. И еще у нас полгорода постковид лечили водкой. По 100 грамм вечером каждый день. Как минимум 10 человек мне сказали, что вылечились только водкой…"

"У моей знакомой папа 70 лет, курит больше 50-ти лет, болел весной. Даже не знал, что болел. Тест был положительный и кт небольшое поражение нашли. А мы всё, некурильщики, чуть не умерли…"

"2 пачки в день, выкуривал и выкуриваю. 3 дня темп 37.1 и потеря запаха, на этом ковид закончился", — рассказывают россияне в Сети.

Однако нашлись все же те курящие, у кого коронавирус протекал со средней и тяжелой формой тяжести:

"Ковид средней тяжести: две недели в лёжку, на автопилоте, лихорадка неделю, потом в гипотермию кинуло. Во время болезни курила, легче откашливаться было. На выходе — приличный уровень IgG, но постковид с обострившимися неврологическими проблемами"

"Мама, 75 лет. Болела в августе. Курит больше 50 лет, сахарный диабет, гипертония. Неделю дома — кашель сильный, температура, слабость. Неделю в Коммунарке. На кт в легких изменений нет! Выписали домой. "

"Двое знакомых, курят, молодые, болели тяжело, лежали в больнице".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.
Однако, пока нельзя говорить о связи курения и тяжести протекания коронавируса, потому как соответствующих исследований проведено не было. Мнения экспертов-медиков на этот счет расходятся.
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Коронавирус , Видео
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