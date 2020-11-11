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Стопкоронавирус.рф

Мясников назвал главные ошибки при лечении COVID-19 

Газета.Ru и ещё 5 4 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие ошибки допускают пациенты с COVID-19 при лечении на дому.
Он указал на то, что не существует "радикального средства", которое мгновенно облегчило бы участь больного. Доктор подчеркнул, что специальные лекарства, например, хлорокин, можно использовать только при назначении врача.
По его мнению, COVID-19 не стоит лечить антибиотиками. Таким образом можно выработать к ним резистентность, что чревато проблемами в будущем, а в борьбе с коронавирусом эта группа препаратов может и не помочь.
Также медик предостерег заболевших от приема разжижающих кровь препаратов, которые показаны лишь небольшому проценту тяжелых больных в госпитальных условиях.

"Те, кто правдами и неправдами достают себе эти препараты и вводят их себе дома, часто попадают в больницы уже не с ковидом, а с кровоизлияниями в мозг или желудочно-кишечными кровотечениями", — написал ведущий в своем Telegram.

Специалист подчеркнул, что в основном врачи лечат симптомы коронавирусной инфекции. Как заметил Мясников, при повышенной температуре следует принимать парацетамол, а как вспомогательные средства витамины D, С, препараты цинка и интерфероны в каплях в нос.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 6
Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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