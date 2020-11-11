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Стопкоронавирус.рф

Последние слова умирающего от COVID-19 медика попали на видео 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
Медбрат из Мексики Серхио Эрнандес записал видеообращение за несколько часов до своей смерти, вызванной осложнениями из-за COVID-19. Об этом сообщила газета El Mundo.
Молодой человек записал ролик для своих родственников перед процедурой эндотрахиальной интубации.

"Ну что же, настал час истины. Я хочу, что бы ни случилось, какую бы участь Бог не уготовил для меня, чтобы вы всегда помнили о том, кем я был и кем являюсь. Потому что я вернусь. Это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней, я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше",

— говорит 28-летний Эрнандес, признаваясь также в любви своим близким.
Через несколько часов медработник, работавший в одной из больниц штата Чиуауа, который сильно пострадал от пандемии, скончался.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Мексике за все время пандемии выявили 967 825 заболевших COVID-19, умерло 95 027 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Видео , Серхио Эрнандес
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