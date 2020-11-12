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Стопкоронавирус.рф

Эксперт рассказала, может ли рыбий жир защитить от COVID-19 

РИА Новости и ещё 10 23 часа назад
Стало известно, может ли рыбий жир защитить от COVID-19
Фото: РИА Новости
Рыбий жир, как и другие пищевые добавки, не может служить абсолютно эффективным средством защиты от коронавируса, хотя в целом он богат витаминами A и D и способен укрепить иммунитет, заявила РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.
Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что норвежские исследователи намерены привлечь около 70 тысяч добровольцев, чтобы испытать эффективность приема рыбьего жира для профилактики коронавирусной инфекции.
"Никакие пищевые добавки не могут служить абсолютно эффективным средством для профилактики коронавирусной инфекции. Недостаточно просто принимать рыбий жир. Результата можно ожидать только в комплексе с социальным дистанцированием, применением средств индивидуальной защиты, использованием антисептических средств, оздоровительными мероприятиями, вакцинопрофилактикой", — сказала Вершинина.
Она пояснила, что рыбий жир — это природный источник жирорастворимых витаминов A и D, а также незаменимых жирных кислот. Их положительные эффекты установлены по результатам многих исследований — это и противовоспалительный эффект, и повышение иммунной защиты, и благоприятное воздействие на обмен веществ и состояние сердечно-сосудистой системы, уточнила Вершинина.
Она подчеркнула, что рыбий жир давно применяют как ценную и полезную добавку к пище, которая помогает улучшить состояние здоровья и повысить сопротивляемость инфекциям.
"Мы будем с интересом следить за исследованиями норвежских ученых. Такая работа необходима. Если результаты этого масштабного исследования достоверно будут свидетельствовать о несомненной пользе рыбьего жира при профилактике COVID-19, это обязательно найдет отражение в клинических рекомендациях по всему миру", — отметила Вершинина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии 4
Коронавирус , Марина Вершинина , Роспотребнадзор , РИА Новости
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