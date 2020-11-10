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Стопкоронавирус.рф

Малышева рассказала о дешевом средстве против коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 7 часов назад
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала, как аспирин помогает в борьбе с коронавирусом.
Гостем программы Малышевой был кардиолог Симон Мацкеплишвили. Он рассказал, что пациенты, принимавшие небольшие дозы аспирина для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, имели лучшие результаты лечения COVID-19.

"Им реже требуется госпитализация, даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция легких", — объяснил врач.

Малышева, в свою очередь, подчеркнула, что аспирин не действует на сам вирус. Но это средство улучшает состояние пациента, препятствуя образованию тромбов.
"Все, что мы говорим про аспирин сегодня — для взрослых", — добавила Малышева и призвала не давать детям препараты с ацетилсалициловой кислотой.
Мацкеплишвили же призвал людей, принимающих аспирин по назначению врача, продолжать прием таблеток, и не начинать делать это без консультации с медиками.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 3
Коронавирус , Видео , Симон Мацкеплишвили , Елена Малышева , Первый канал
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