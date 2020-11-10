Гостем программы Малышевой был кардиолог Симон Мацкеплишвили . Он рассказал, что пациенты, принимавшие небольшие дозы аспирина для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, имели лучшие результаты лечения COVID-19.

"Им реже требуется госпитализация, даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция легких", — объяснил врач.

Малышева, в свою очередь, подчеркнула, что аспирин не действует на сам вирус. Но это средство улучшает состояние пациента, препятствуя образованию тромбов.

"Все, что мы говорим про аспирин сегодня — для взрослых", — добавила Малышева и призвала не давать детям препараты с ацетилсалициловой кислотой.

Мацкеплишвили же призвал людей, принимающих аспирин по назначению врача, продолжать прием таблеток, и не начинать делать это без консультации с медиками.

Индии и Бразилии. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США