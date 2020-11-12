Дания не будет истреблять норок из-за коронавируса

Власти Дании пересмотрели решение об уничтожении всей популяции норок на зверофермах в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от них людям. Как заявил в четверг министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Моген Енсен, правительство постарается спасти животных.

Ранее он и премьер-министр страны Метте Фредериксен заявляли о планах массового истребления норок, чтобы предотвратить распространение инфекции.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных, — сказал Моген Енсен в интервью телеканалу TV Midwest. — Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест".

Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения инфекции. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. На зверофермах страны содержится от 14 до 17 млн норок, из которых, по данным Датской ветеринарной и пищевой администрации, забиты уже 2,4 млн Заявление властей о необходимости массового уничтожения норок — как зараженных, так и здоровых — вызвало резкую критику со стороны представителей отрасли и оппозиционных партий, которые потребовали отставки Енсена.