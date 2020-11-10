Названа дата перелома в борьбе с коронавирусом 

Советник гендиректора организации Всемирной охраны здоровья Брюс Эйлвард назвал дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.
По его словам, к марту 2021 года обстановка с пандемией может измениться. К этому времени будет не только обеспечено наличие средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, но и будет закончена разработка вакцины.
Эйлвард также рассчитывает, что к весне появятся средства для самостоятельного тестирования на вирус. Со временем COVID переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды.
Также врачи убеждают, что повторной пандемии не будет, так как люди начнут более осознанно относиться к прививкам и соблюдение правил предостороженности.
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