Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Названа дата перелома в борьбе с коронавирусом 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названа дата перелома в борьбе с коронавирусом
Фото: depositphotos.com
Советник гендиректора организации Всемирной охраны здоровья Брюс Эйлвард назвал дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.
По его словам, к марту 2021 года обстановка с пандемией может измениться. К этому времени будет не только обеспечено наличие средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, но и будет закончена разработка вакцины.
Эйлвард также рассчитывает, что к весне появятся средства для самостоятельного тестирования на вирус. Со временем COVID переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды.
Также врачи убеждают, что повторной пандемии не будет, так как люди начнут более осознанно относиться к прививкам и соблюдение правил предостороженности.
Ранее "Рамблер" сообщал, как предсказать смерть от коронавируса.
Видео дня. 6 крутых способов худеть во сне
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что вам не хватает воды
06:08
Как понять, что вам не хватает воды
ЗОЖ
6 крутых способов худеть во сне
08:00
6 крутых способов худеть во сне
ЗОЖ
Как вылечить цистит антидепрессантами
05:55
Как вылечить цистит антидепрессантами
Болезни и лекарства
Как занятия спортом влияют на либидо
06:02
Как занятия спортом влияют на либидо
ЗОЖ
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
03:52
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
06:08
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
ЗОЖ
12 шагов для профилактики онкологии
09:52
12 шагов для профилактики онкологии
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение