Инцидент остановил испытания китайской вакцины от COVID

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Бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa приостановило испытания вакцины Coronavac от коронавируса, которую разработала китайская лаборатория Sinova.

Ученые заявили о серьезном инциденте, который произошел в ходе испытания вакцины. Выяснилось, что препарат дает серьезные побочные эффекты. Однако подробности происшествия не приводятся.

Зачастую "серьезными инцидентами" в медицине называют смерть или угрозу смерти пациента, инвалидность, госпитализацию, передачу инфекции через медицинское устройство или клинически значимое событие.

Препарат Coronavac находился на третьей фазе клинических испытаний, в которых участвуют тысячи человек. Добровольцы, которым уже сделали инъекции, продолжают находиться под наблюдением исследователей.