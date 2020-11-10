Инцидент остановил испытания китайской вакцины от COVID

Бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa приостановило испытания вакцины Coronavac от коронавируса, которую разработала китайская лаборатория Sinova.
Ученые заявили о серьезном инциденте, который произошел в ходе испытания вакцины. Выяснилось, что препарат дает серьезные побочные эффекты. Однако подробности происшествия не приводятся.
Зачастую "серьезными инцидентами" в медицине называют смерть или угрозу смерти пациента, инвалидность, госпитализацию, передачу инфекции через медицинское устройство или клинически значимое событие.
Препарат Coronavac находился на третьей фазе клинических испытаний, в которых участвуют тысячи человек. Добровольцы, которым уже сделали инъекции, продолжают находиться под наблюдением исследователей.
Ранее останавливались испытания вакцин от COVID-19, разработанных британской лабораторией AstraZeneca и американской Johnson&Johnson.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему вакцина не остановит пандемию.