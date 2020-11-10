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Стопкоронавирус.рф

Врач назвал самый опасный возраст для болеющих COVID-19 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее уязвимыми к COVID-19 люди становятся после 35 лет. В этом возрасте начинается старение организма и ослабление иммунной системы. Его слова передает «Лента.ру».
За формирование врожденного иммунитета к большинству инфекций отвечает орган под названием тимус — в нем формируются необходимые для иммунного ответа клетки. Лучше всего он функционирует у детей и подростков.

«С подросткового возраста начинается заметная инволюция тимуса, и к 35 годам от него остается всего 10 процентов. Это самый первый признак старения организма», — пояснил врач.

Болибок добавил, что именно поэтому люди в возрасте до 30-35 лет в большинстве случаев практически не болеют COVID-19, пневмониями и онкозаболеваниями.
Исключения из этого правила — те, у кого иммунная система ослаблена с рождения, и, наоборот, долгожители, у которых инволюции тимуса практически нет.
Ранее "Рамблер" сообщал о признаках старения, которые выдают возраст женщины.
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Коронавирус , Видео , Lenta.ru
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