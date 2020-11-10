Назван срок появления иммунитета к COVID-19 при прививке 

Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там рассказал, что пациентам придется ждать появления иммунитета к коронавирусу в течение полутора месяцев после прививки. Его слова приводят РИА Новости.
Дело в том, что большинство вакцин, разрабатываемых в мире, предполагают введение двух инъекций с паузой в несколько недель.
В данном случае отсчет идет от первичной прививки, после которой через 21 день или 28 дней нужно сделать вторичную.
«Затем, для того, чтобы обрести защиту, люди должны выждать до 14 дней», — добавил он.
Ранее "Рамблер" сообщал обусловиях обязательной вакцинации от COVID-19.