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Назван срок появления иммунитета к COVID-19 при прививке 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Назван срок появления иммунитета к COVID-19 при прививке
Фото: depositphotos.com
Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там рассказал, что пациентам придется ждать появления иммунитета к коронавирусу в течение полутора месяцев после прививки. Его слова приводят РИА Новости.
Дело в том, что большинство вакцин, разрабатываемых в мире, предполагают введение двух инъекций с паузой в несколько недель.
В данном случае отсчет идет от первичной прививки, после которой через 21 день или 28 дней нужно сделать вторичную.

«Затем, для того, чтобы обрести защиту, люди должны выждать до 14 дней», — добавил он.

Ранее "Рамблер" сообщал обусловиях обязательной вакцинации от COVID-19.
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Коронавирус , РИА Новости
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