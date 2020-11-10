Назван наиболее уязвимый для COVID-19 возраст 

Наиболее уязвимыми к COVID-19 люди становятся после 35 лет, поскольку в этом возрасте начинается старение организма и ослабление иммунной системы. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру»

По его словам, за формирование врожденного иммунитета к большинству инфекций отвечает орган под названием тимус — в нем формируются необходимые для иммунного ответа клетки. Лучше всего он функционирует у детей и подростков.

«С подросткового возраста начинается заметная инволюция (утрата функций органа в процессе эволюции организма — прим. «Ленты.ру») тимуса, и к 35 годам от него остается всего 10 процентов. Это самый первый признак старения организма», — пояснил врач.

Болибок добавил, что именно поэтому люди в возрасте до 30-35 лет в большинстве случаев практически не болеют COVID-19, пневмониями и онкозаболеваниями. Вместе с тем он признал, что есть исключения из этого правила — это те, у кого иммунная система ослаблена с рождения, и, наоборот, долгожители, у которых инволюции тимуса практически нет.