Главный врач московской больницы 71, телеведущий Александр Мясников рассказал о возможных осложнениях у детей после перенесенного коронавируса. В Telegram -канале доктор отметил, что риск незначительный, а такие случаи крайне редкие, однако посоветовал «не испытывать судьбу» несовершеннолетних.

Специалист пообщался с главным детским инфекционистом Москвы и узнал, что в больницах столицы с коронавирусом находятся около 150 детей, причем семеро — с мультивоспалительным синдромом.

Мясников пояснил, что это редкое осложнение любой вирусной инфекции, но в данном случае все были связаны именно с коронавирусной.

«Представляете, что чувствуют в семьях этих детей, что сейчас в больницах?! Это я к тому, что, слава богу, коронавирус, несомненно, щадит детей, но испытывать свою судьбу и "его" терпение не стоит», — призвал врач.

По его словам, дети действительно редко тяжело болеют COVID-19.

«И мы, оберегая от инфицирования детей, в основном оберегаем себя и более старшее поколение», — заключил доктор.

Ранее Мясников раскритиковал публикацию подсчета смертей от коронавируса. Он посчитал, что эти данные не отражают всей ситуации с тем, от чего умирают люди. Врач предложил публиковать в таких случаях и число людей, которые в этот день умерли от других болезней.