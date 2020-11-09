В Израиле назвали продукты, спасающие от ковида

Благодаря заслугам израильской медицины, во всем мире ей доверяют. Однако существует совсем немного фактов о COVID-19, в которых уверенно все медицинское сообщество. Как выяснил "Рамблер", в Сети распространяют нелекарственный "рецепт из Израиля", который поможет справиться с коронавирусной инфекцией.

Оказалось, что израильские специалисты считают, что дело в pH — водородном показателе, мере кислотности водных растворов.

"Доказано, что pH для вируса короны варьируется от 5,5 до 8,5.

Все, что нам нужно сделать, чтобы победить вирус короны, это принимать больше щелочных продуктов, которые находятся выше уровня pH вируса…".

Эксперты перечисляют подобные продукты, на которые сейчас стоит особенно "налегать":

"Некоторые из них:

Лимон — 9,9pH

Лайм — 8.2pH

Авокадо — 15.6 рн

Чеснок — 13.2pH

Манго — 8,7pH

Мандарин — 8.5pH

Ананас — 12,7 рн

Одуванчик — 22,7 рн

Апельсин — 9,2pH".

При этом пока международных исследований, подтверждающих эти данные, проведено не было.