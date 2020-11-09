Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал мировую картину распространения коронавируса.
Он отметил, что пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.
«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — его слова передает ТАСС.
По его мнению, вакцина от COVID-19 должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар».
Он также отметил, что борьба с коронавирусом оказывает негативное воздействие на работу, связанную с разработкой лекарств от других редких заболеваний.
Ранее "Рамблер" сообщал об опасном вирусе, который заменит COVID-19.