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Стопкоронавирус.рф

Глава ВОЗ сообщил, что пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал мировую картину распространения коронавируса.
Он отметил, что пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — его слова передает ТАСС.

По его мнению, вакцина от COVID-19 должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар».
Он также отметил, что борьба с коронавирусом оказывает негативное воздействие на работу, связанную с разработкой лекарств от других редких заболеваний.
Ранее "Рамблер" сообщал об опасном вирусе, который заменит COVID-19.
Коронавирус , Видео , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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