Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

В РАН прокомментировали данные о связи витамина D с тяжестью COVID-19 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
В РАН прокомментировали связь витамина D и COVID-19
Фото: РИА Новости
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал данные британских ученых о связи витамина D с тяжестью COVID-19.
Исследователи ранее сопоставили статистику смертности от коронавируса в разных регионах. Выяснилось, что там, где у жителей существует сезонный дефицит витамина D, случаи тяжелой формы болезни регистрируются чаще.
Нетесов отметил, что питание влияет на способность человека бороться с вирусами. По его словам, недостаток витаминов в еде приводит к ухудшению работы пищеварительной, энергетической и многих других систем организма. В таком случае он будет плохо справляться с инфекциями и их последствиями.

"Нехватка незаменимых аминокислот, солей ряда металлов (цинк, магний, калий, кальций и т. д.), ДНК и РНК, витаминов приводит к тому, что организм работает ненормально. Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания",

— сказал ученый в комментарии Ura.ru.
Главное назначение витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике.
Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свету. В пище этот витамин в основном содержится в жирных сортах рыбы. В значительно меньшей степени он присутствует в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке и икре.
Видео дня. 10 признаков скрытого авитаминоза
Последние новости
Умер Михаил Жванецкий Умер Михаил Жванецкий Итоги президентских выборов в США Итоги президентских выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Комментарии
Коронавирус , Сергей Нетесов , РАН , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как вылечить цистит антидепрессантами
05:55
Как вылечить цистит антидепрессантами
Болезни и лекарства
Как занятия спортом влияют на либидо
06:02
Как занятия спортом влияют на либидо
ЗОЖ
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
03:52
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
06:08
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
ЗОЖ
12 шагов для профилактики онкологии
09:52
12 шагов для профилактики онкологии
ЗОЖ
Что делать при панической атаке
06:06
Что делать при панической атаке
Болезни и лекарства
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
06:08
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение