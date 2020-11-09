В РАН прокомментировали связь витамина D и COVID-19

Член-корреспондент РАН , заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал данные британских ученых о связи витамина D с тяжестью COVID-19.

Исследователи ранее сопоставили статистику смертности от коронавируса в разных регионах. Выяснилось, что там, где у жителей существует сезонный дефицит витамина D, случаи тяжелой формы болезни регистрируются чаще.

Нетесов отметил, что питание влияет на способность человека бороться с вирусами. По его словам, недостаток витаминов в еде приводит к ухудшению работы пищеварительной, энергетической и многих других систем организма. В таком случае он будет плохо справляться с инфекциями и их последствиями.

"Нехватка незаменимых аминокислот, солей ряда металлов (цинк, магний, калий, кальций и т. д.), ДНК и РНК, витаминов приводит к тому, что организм работает ненормально. Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания",

— сказал ученый в комментарии Ura.ru.

Главное назначение витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике.

Некоторая доля потребности в витамине D обеспечивается за счет его образования в коже при нахождении на прямом солнечном свету. В пище этот витамин в основном содержится в жирных сортах рыбы. В значительно меньшей степени он присутствует в сливочном масле, сыре и других жирных молочных продуктах, яичном желтке и икре.