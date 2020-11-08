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Стопкоронавирус.рф

В Минздраве заявили об опасности антибиотиков против коронавируса 

Lenta.ru и ещё 7 8 ноября 2020
Минздрав заявил об опасности антибиотиков при COVID-19
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Самостоятельное лечение антибиотиками может привести к опасным последствиям для здоровья, сообщил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов.
Его слова передает АГН «Москва». COVID-19, по его мнению, не является показанием для применения антибиотиков, потому как признан вирусной инфекцией.
«Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, включая лейкоцитоз, появление гнойной мокроты», — заявил он.
Однако необоснованная антибактериальная терапия может лишь навредить организму и ухудшить состояние пациента.
Козлов призвал внимательно следить за приемом антибиотиков, назначенных врачом: четко следовать рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения.
Ранее в Минздраве обеспокоились, что в России выросло употребление антибиотиков при коронавирусе. Назначение антибиотиков врачами также превышает разумные пределы в десятки раз.
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Комментарии 2
Коронавирус , Роман Козлов , Минздрав РФ , РАН , АГН "Москва"
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