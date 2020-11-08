Минздрав заявил об опасности антибиотиков при COVID-19

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Роман Козлов. Самостоятельное лечение антибиотиками может привести к опасным последствиям для здоровья, сообщил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России , член-корреспондент РАН

Его слова передает АГН «Москва» . COVID-19, по его мнению, не является показанием для применения антибиотиков, потому как признан вирусной инфекцией.

«Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, включая лейкоцитоз, появление гнойной мокроты», — заявил он.

Однако необоснованная антибактериальная терапия может лишь навредить организму и ухудшить состояние пациента.

Козлов призвал внимательно следить за приемом антибиотиков, назначенных врачом: четко следовать рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения.