Завершение эпидемии коронавируса в России не представляется возможным в ближайшее время, сначала необходимо сформировать коллективный иммунитет, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов . Его слова передает ТАСС.

"Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным",

— утверждает специалист.

При этом сроки формирования коллективного иммунитета он не обозначил. По словам Горелова, отчетливое снижение числа заражений инфекцией будет наблюдаться весной.

С начала пандемии в мире заразились почти 50 млн человек, около 1,25 млн умерли. В России, по последним данным, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537.