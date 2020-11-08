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Эксперт: эпидемия COVID-19 в РФ не пройдет до появления коллективного иммунитета 

Газета.Ru и ещё 4 4 часа назад
Завершение эпидемии коронавируса в России не представляется возможным в ближайшее время, сначала необходимо сформировать коллективный иммунитет, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает ТАСС.

"Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным",

— утверждает специалист.
При этом сроки формирования коллективного иммунитета он не обозначил. По словам Горелова, отчетливое снижение числа заражений инфекцией будет наблюдаться весной.
С начала пандемии в мире заразились почти 50 млн человек, около 1,25 млн умерли. В России, по последним данным, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537.
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Коронавирус , Видео , Александр Горелов , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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