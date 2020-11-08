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Названа причина тяжелого течения коронавируса у мужчин 

Lenta.ru и ещё 16 10 часов назад
Названа причина тяжелого течения коронавируса у мужчин
Фото: Lenta.ru
Мужчины тяжелее переносят коронавирусную инфекцию из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков, антител, внутрь клеток. Поэтому даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы»,

— сказал врач, подчеркнув, что мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством.
Кроме того, Болибок рассказал, что у мужчин из-за гормонов ярче выражены проявления атеросклероза.

«А в патогенезе COVID-19 очень важно еще и состояние внутренней оболочки сосудов. Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин»,

— добавил иммунолог.
В заключение Болибок отметил, что хоть мужчины и тяжелее переносят инфекции из-за отсутствия механизма, который облегчал бы проникновение антител внутрь пораженных клеток, есть и «обратная сторона медали». Так, по его словам, женщины чаще мужчин сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями.
Ранее в Минздраве рассказали, что коронавирус грозит мужчинам и осложнениями, связанными с репродуктивной функцией. Так, перенесенное заболевание может неблагоприятно сказаться на здоровье потомства. COVID-19 грозит мужчинам бесплодием в том числе из-за аутоиммунного поражения яичек.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Lenta.ru
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