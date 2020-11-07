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Названы главные симптомы коронавируса во время второй волны 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы главные симптомы COVID во время второй волны
Фото: Lenta.ru
Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в интервью с журналисту Антону Красовскому назвал главные симптомы коронавируса во время второй волны.
По его словам, чаще всего у заболевших проявляется устойчивая к жаропонижающим препаратам лихорадка с температурой более 38 градусов и одышка с частотой дыхания больше 28 в минуту при норме 16-20. Также наблюдается снижение сатурации (насыщенность крови кислородом) до уровня меньше 92 процентов при норме 98-99 процентов.
На момент интервью, по данным Проценко, в больнице в Коммунарке лежат 870 пациентов, из них 137 в реанимации. По мнению врача, помимо второй волны, Россию ожидает и третья, примерно в марте, но она будет слабее первых.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что использование перчаток опасно в связи с возможностью заражения другими заболеваниями и не влияет на возможность заразиться коронавирусом.
Также ученый раскритиковал дезинфекцию улиц, поскольку этот процесс может ускорить мутацию микроорганизмов и привести к непредсказуемым проблемам в будущем.
По состоянию на 7 ноября в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки — 20 396 новых заболевших, больше всего в Москве — 5829.
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Комментарии 1
Коронавирус , Виталий Зверев , Антон Красовский , РАН
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