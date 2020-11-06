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Новое исследование показало, что COVID-19 усиливает шум в ушах 

Популярная механика 2 часа назад
Раскрыто новое последствие коронавируса
Фото: Популярная механика
Тиннитус — непрерывный шум в ушах, который почти невозможно вылечить. Это изнурительное и изматывающее состояние, которое часто связано с ухудшением эмоционального состояния и депрессией.
В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Public Health, ученые из Университета Энглия Раскин в Великобритании опросили 3103 человека с тиннитусом из 48 стран мира, большинство из которых проживали в Европе и США. Результаты показали: симптомы COVID-19 усугубили тиннитус у 40 процентов опрошенных, 54 процента не заметили разницы, а 6 процентов участников утверждают даже, что заражение ослабило шум.
Хотя исследование было направлено на изучение людей с уже существующим тиннитусом, ученые также выявили семь человек, которые сообщили о шуме в ушах, начавшемся после заражения коронавирусом.
Исследователи не выяснили причину появления шума в ушах после инфицирования. Возможно, это связано с такими факторами, как повышенная тревожность и чувство одиночества из-за пандемии и самоизоляции.
Это также может быть одним из длительных последствий COVID-19. В одном редком случае, опубликованном в BMJ, 45-летний мужчина испытал внезапную и необратимую потерю слуха через месяц после заражения.
Тиннитус крайне сложно вылечить. Однако ранее мы рассказывали о клиническом испытании устройства, которое способно заглушить симптомы тиннитуса более чем на год. Оно состоит из портативного блока управления, наушников и подкладки на язык, которая стимулирует мозг легким электрическим разрядом.
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