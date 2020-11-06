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Врач описал симптомы и лечение легкой, средней и тяжелой форм COVID-19 в России 

Lenta.ru 6 часов назад
Врач описал симптомы и лечение всех форм COVID-19
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Многие осложнения при COVID-19 вызваны не самим вирусом, а чрезмерной реакцией на него иммунитета. В основе лечения всех форм коронавирусной инфекции лежит контроль деятельности защитных функций организма.
Об этом заместитель главного врача московской больницы №52, реаниматолог Сергей Царенко написал на своей странице в Facebook.
По его словам, именно иммунитет повреждает внутренние органы больного, и цель врачей — не допустить такой активности иммунной системы. «Вопреки нашим весенним представлениям, ковид оказался болезнью не угнетенного иммунитета, а перевозбужденного. Задача врача состоит в том, чтобы вызвать дозированное подавление иммунитета», — сообщил Царенко.
Он также описал различные методы лечения коронавируса в зависимости от тяжести течения заболевания. Например, при легкой форме среди симптомов обычно температура тела не выше 37,5 градуса, показатели С-реактивного белка (СРБ) — меньше 30. В таком случае рекомендуется соблюдать самоизоляцию, пить больше жидкости и ходить по квартире, чтобы избежать застоя крови в венах ног. Пациентам в возрасте 30-50 лет дополнительно надо принимать плаквенил (гидроксихлорохин) или другой противомалярийный препарат.
При среднетяжелом течении температура тела держится в районе 37,5-38 градусов в течение пяти дней или более 38,5 С в течение 24 часов, уровень СРБ выше 30. Необходим контроль состояния легких с помощью компьютерной томографии, при незначительных изменениях прописываются препараты плаквенил и фавипиравир.
При средней форме важными считаются седьмой-десятый дни болезни, на которые приходится пик активности иммунитета.

«Если больной пройдет с помощью врача этот пик благополучно, то он пойдет на поправку. Если медицина не справится, то болезнь будет прогрессировать», — уточнил реаниматолог.

Признаки тяжелой формы — гипертермия, рост СРБ, отрицательная динамика на КТ, снижение показателей пульсоксиметра. В таком случае необходима госпитализация. В крайне тяжелых случаях проводится интубация трахеи, больной переводится на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при необходимости получает антибиотики.
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