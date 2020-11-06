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Найдена связь между воспалением кишечника и COVID-19 

РИА Новости 3 часа назад
Найдена связь между воспалением кишечника и COVID-19
Фото: Courtesy of the National Institutes of Health
Американские медики выяснили, что некоторые виды воспалительных заболеваний кишечника связаны с тем же ферментом, который использует новый коронавирус для проникновения в клетки, а лекарственная терапия ВЗК в ряде случаев помогает выздоровлению от COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.
Ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) экспрессируется в большинстве тканей. Он играет важную роль в сердечной функции, активирует гормон, регулирующий кровяное давление, а также участвует в транспорте аминокислот в кишечнике. Но при коронавирусной инфекции этот фермент становится опасным, так как вирус SARS-CoV-2 связывается с ACE2 и использует его для заражения клеток.
Ученые из Медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе и ряда других медицинских центров США провели многоцентровое исследование поведения ACE2 при двух типах ВЗК — болезни Крона и язвенном колите, чтобы выяснить, как лекарственная терапия ВЗК, направленная на ACE2, действует на новый коронавирус. Оба эти заболевания сопровождаются симптомами, часто характерными для COVID-19: воспалением в пищеварительном тракте, диареей, спазмами и потерей аппетита.
"Мы выбрали эти заболевания, потому что COVID-19, известный своей атакой на легкие, часто вызывает и желудочно-кишечные симптомы, — приводятся в пресс-релизе Медицинского центра Седарс-Синай слова руководителя исследования профессора Дермота Макговерна (Dermot McGovern). — Для нас было важно понять, как COVID-19 может повлиять на пациентов с ВЗК, получающих противовоспалительные препараты. Кроме того, появляется все больше свидетельств того, что желудочно-кишечный тракт может служить альтернативным путем проникновения SARS-CoV-2 в организм человека".
Оказалось, что при разных ВЗК фермент ACE2 ведет себя по-разному. Изучив записи почти тысячи пациентов в центре Сидарс-Синай, Вашингтонском университете в Сент-Луисе и многих других центрах по всей Северной Америке, ученые обнаружили, что при болезни Крона уровни ACE2 в тонкой кишке понижаются, а при язвенном колите в толстой кишке — повышаются. Но в обоих случаях при лечении противовоспалительными препаратами, такими как инфликсимаб, эти уровни удается нормализовать.

"Мы увидели, что эффект ACE2 зависит как от его конкретного местоположения в желудочно-кишечном тракте, так и от конкретного заболевания, — говорит Макговерн. — Этот фермент — как палка о двух концах".

Авторы отмечают парадоксальное и противоречивое действие фермента ACE2 при ВЗК и COVID-19: с одной стороны, люди с более высокой экспрессией ACE2 подвергаются повышенному риску заражения SARS-CoV-2, с другой — тот же фермент, вырабатываемый в больших количествах в кишечнике, помогает им успешнее справляться с последствиями инфекции.
"Этот фермент, вероятно, обладает противовоспалительными и антифиброзными функциями, которые помогут некоторым пациентам с COVID-19", — отмечает ученый.
Авторы считают, что в любом случае имеет смысл назначать пациентам с кишечными симптомами COVID-19 противовоспалительные препараты, обычно используемые при ВЗК.
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