Вирусолог считает, что Россия подходит к пику COVID-19

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что Россия уже близка к пику по заболеваемости коронавирусом, но и после выхода на плато ежедневный прирост числа инфицированных останется довольно высоким. Об этом сообщают РИА Новости.

"Уровень будет зависеть от того, как люди будут соблюдать правила профилактики. Как показывают опросы, примерно половина людей относятся сдержанно к этим правилам, поэтому рост продолжается, и даже прекратившись, он пойдет на высоком уровне", — считает ученый.

Ученый также считает, что плато по заболеваемости будет довольно долгим.

"Вторая половина весны, может быть, принесет облегчение", — сказал Альтштейн.

Все врачи приходят к единому мнению, что создание эффективной вакцины ускорило бы процесс борьбы с коронавирусом. Но без результатов клинических испытаний надеяться на вакцину нельзя.