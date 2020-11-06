Названы продукты, которые запрещены при коронавирусе 

Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Поддержка водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. В больницах за этим следят врачи, но дома за этим необходимо следить еще более внимательно.

По словам терапевта, следует исключить из рациона все соленые продукты: рыбу, огурцы и так далее, а также исключить алкоголь.

Дело в том, что соленая пища еще делает кровь более густой, что особенно вредно при коронавирусе.