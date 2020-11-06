Названы продукты, которые запрещены при коронавирусе 

Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.
Поддержка водно-солевого баланса в организме является обязательной частью лечения пациентов с коронавирусом. В больницах за этим следят врачи, но дома за этим необходимо следить еще более внимательно.
По словам терапевта, следует исключить из рациона все соленые продукты: рыбу, огурцы и так далее, а также исключить алкоголь.
Дело в том, что соленая пища еще делает кровь более густой, что особенно вредно при коронавирусе.
"Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом", — заключил Кузьменко.
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