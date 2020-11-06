Доктор Мясников назвал ошибки в лечении коронавируса 

Отвечая на вопрос Соловьева о том, как нужно правильно лечить, Мясников заявил, что главное на амбулаторном этапе — не мешать организму бороться с вирусом.

Врач рассказал историю своего друга, который попал в больницу с легкой формой, но бесконечные уколы превратили его живот в сплошной синяк.

«Как человек не помер от кровоизлияния в мозг или кровотечения из желудка, непонятно», — прокомментировал процедуры Мясников.

Затем пациенту начали давать «лошадиные дозы антибиотиков» и противомалярийный препарат. Мясников сделал вывод, что у его знакомого «хватило сил отбиться» и восстановиться вопреки лечению.

«Ситуация прекрасная, одышки нет, температуры была два дня под 38. Ну, живи и радуйся! У тебя есть время, ты можешь хоть полежать, подумать о своем чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей».

Мясников также отметил, что многие люди, узнав о том, что заразились коронавирусом, скупают таблетки и просятся к врачу без необходимости.