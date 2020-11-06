Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Стопкоронавирус.рф

Доктор Мясников назвал ошибки в лечении коронавируса 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Доктор Мясников назвал ошибки в лечении коронавируса
Фото: @drmyasnikov.ru
Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире шоу Владимира Соловьева «Полный контакт» назвал распространенные ошибки при лечении COVID.
Отвечая на вопрос Соловьева о том, как нужно правильно лечить, Мясников заявил, что главное на амбулаторном этапе — не мешать организму бороться с вирусом.
Врач рассказал историю своего друга, который попал в больницу с легкой формой, но бесконечные уколы превратили его живот в сплошной синяк.

«Как человек не помер от кровоизлияния в мозг или кровотечения из желудка, непонятно», — прокомментировал процедуры Мясников.

Затем пациенту начали давать «лошадиные дозы антибиотиков» и противомалярийный препарат. Мясников сделал вывод, что у его знакомого «хватило сил отбиться» и восстановиться вопреки лечению.

«Ситуация прекрасная, одышки нет, температуры была два дня под 38. Ну, живи и радуйся! У тебя есть время, ты можешь хоть полежать, подумать о своем чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей».

Мясников также отметил, что многие люди, узнав о том, что заразились коронавирусом, скупают таблетки и просятся к врачу без необходимости.

«А что делать пожилому человеку в 65 с хроническим заболеванием легких, который получил ковид и который должен получить квалифицированную помощь? А ее нет, потому что все занимаются вот этими напуганными людьми!».

Ранее "Рамблер" сообщало критической ситуации, связанной с COVID в России.
Видео дня. Что делать при панической атаке
Комментарии 25
Коронавирус , Владимир Соловьев , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как занятия спортом влияют на либидо
06:02
Как занятия спортом влияют на либидо
ЗОЖ
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
03:52
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
06:08
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
ЗОЖ
12 шагов для профилактики онкологии
09:52
12 шагов для профилактики онкологии
ЗОЖ
Что делать при панической атаке
06:06
Что делать при панической атаке
Болезни и лекарства
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
06:08
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
ЗОЖ
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
03:35
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение