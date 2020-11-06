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Доктор Мясников назвал ошибки в лечении коронавируса 

Lenta.ru 25 минут назад
Доктор Мясников назвал ошибки в лечении коронавируса
Фото: Lenta.ru
Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире шоу Владимира Соловьева «Полный контакт» назвал ошибки, которые нередко допускают при лечении коронавируса. Выпуск опубликован на YouTube.
Отвечая на вопрос Соловьева о том, как нужно правильно лечить, Мясников согласился с тем, что главное на амбулаторном этапе — «не мешать организму с ним [вирусом] побороться».
Чтобы проиллюстрировать эту мысль, доктор рассказал историю о своем знакомом, который попал в больницу «с легкой формой вируса». По словам телеврача, его знакомому сделали столько уколов, что весь живот после процедур был в синяках. «Как человек не помер от кровоизлияния в мозг или кровотечения из желудка, непонятно», — прокомментировал процедуры Мясников. Затем пациенту начали давать «лошадиные дозы антибиотиков» и противомалярийный препарат, объяснив последнее назначение только тем, что он есть в рекомендациях. Мясников сделал вывод, что у его знакомого «хватило сил отбиться» и восстановиться вопреки лечению.

«Ситуация прекрасная, одышки нет, температуры была два дня под 38. Ну, живи и радуйся! У тебя есть время, ты можешь хоть полежать, подумать о своем чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей»,

— отметил доктор. Он также подчеркнул, что многие люди, узнав о том, что заразились коронавирусом, пытаюсь купить различные препараты и попасть на компьютерную томографию без назначения врача.

«А что делать пожилому человеку в 65 с хроническим заболеванием легких, который получил ковид и который должен получить квалифицированную помощь? А ее нет, потому что все занимаются вот этими напуганными людьми!»

— заключил врач.
Ранее Мясников рассказал, что многие россияне стремятся сделать КТ (компьютерную томографию) при первых подозрениях на коронавирус, однако, по словам врача, при невысокой температуре эту процедуру можно не проходить. Он также подчеркнул, что это диагностическая, а не лечебная процедура.
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Коронавирус , Владимир Соловьев , Александр Мясников
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