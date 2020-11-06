Раскрыты подробности о мутации коронавируса

По словам специалиста, COVID-19 мутирует, однако утяжеления инфекции не отмечается. Сейчас мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся на данный момент тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус, пояснил Горелов.

Он указал, что на сегодняшний день примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, число тяжелых пациентов не растет, а бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной.