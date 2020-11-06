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В Роспотребнадзоре раскрыли подробности о мутации коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыты подробности о мутации коронавируса
Фото: Lenta.ru
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл РИА Новости подробности о мутации коронавируса.
По словам специалиста, COVID-19 мутирует, однако утяжеления инфекции не отмечается. Сейчас мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся на данный момент тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус, пояснил Горелов.
Он указал, что на сегодняшний день примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, число тяжелых пациентов не растет, а бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что через несколько лет коронавирус перестанет представлять опасность для человечества. По его словам, «пройдет от года до трех лет, и вирус станет мирным». Российский ученый пояснил, что вирусу не выгодна гибель своего носителя, и обычно размножаются те штаммы, которые не вызывают смерть. Так что заразность вируса может повышаться, а его патогенные свойства, вероятно, пойдут на спад.
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Коронавирус , Анатолий Альтштейн , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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