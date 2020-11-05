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Вирусолог рассказала об опасном свойстве аспирина при коронавирусе 

Вечерний Волгоград 5 часов назад
Вирусолог объяснила, почему аспирин опасен при COVID
Фото: Вечерний Волгоград
Врач Надежда Жолобак назвала препараты, которые не стоит самостоятельно принимать при коронавирусе. Например, вирусолог перечислила такие препараты как аспирин, диклофенак, ибупрофен, напроксен и вольтарен.
Кроме того, она заявила, что исследования французских и итальянских ученых показали, что эти лекарства делают организм еще более восприимчивым к вирусу.
Наибольшую опасность представляет аспирин, который создает необходимые условия для развития инфекции, пишет «Волга-Медиа.ру» со ссылкой на «Вечернюю Москву». Из-за этого лекарства поражение легких может происходить быстрее.
Также врач-вирусолог рекомендует не увлекаться парацетамолом и различными анальгетиками.
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Коронавирус , Волга-Медиа
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