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Патологоанатом описал пораженные COVID-19 органы 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
Патологоанатом описал пораженные COVID-19 органы
Фото: Lenta.ru
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, рассказал российский патологоанатом Алексей Купрюшин. Его слова передает Е1.
Он объяснил, что легкие человека, умершего от COVID-19, весят в два-три раза больше обычных, имеют лакированную блестящую поверхность темно-вишневого цвета, чего не бывает при других заболеваниях. Обычно легкие воздушные, а при коронавирусе — очень плотные, добавил Купрюшин.

«При надавливании с них [легких] стекает густая, мутная красная жидкость», — описал он.

По словам патологоанатома, в некоторых случаях при коронавирусе развивается обычная гнойная пневмония, при которой гной стекает с поверхности разреза и выдавливается из мелких бронхов. Однако, заметил он, страдают не только эти органы.
Вирус поражает сердце — оно становится дряблым и «выглядит, как мешочек».

«Обычно сердце — плотное, а после коронавируса оно бывает все "распластанное"», — сказал врач.

Печень также изменяется, но чаще всего летальный исход от этого не наступает, резюмировал Купрюшин.
Ранее в Минздраве заявили, что больные COVID-19 могут заразить кошек и собак в доме, поэтому пациентам рекомендуется ограничить контакты с питомцами. При этом животные переносят вирус бессимптомно.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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