Академик поделился жутким прогнозом пандемии COVID

Сергей Колесников. В последнее время появилось много научных работ о том, что сходство очень большое нынешней пандемии коронавируса с пандемией испанского гриппа, которая была в 1918-1921 годах, сообщил «Парламентской газете» академик РАН

«Примерно такая же динамика была, такой же цикл и, наверное, будет такая же история с коронавирусом. Это двух-трёхлетний цикл, когда есть первая вспышка серьёзная с большой смертностью, вторая — сезонная вспышка, а затем третья, которая будет осенью 2021 года, и будем надеяться, что она уже будет небольшая», — сказал Колесников.

Скорее всего, в конце следующего года будет обычный осенний подъём распространения респираторных вирусных инфекций, полагает он.

«Осенне-зимний подъём всегда бывает, тут уж ничего не сделаешь. Вопрос в том, как это будет наслаиваться на другие инфекции, в том числе на грипп», — добавил академик.

Сейчас сложно говорить о прогнозах по формированию массового иммунитета, считает он. «Если говорить по антительному иммунитету, который очень нестойкий по одним данным, а по другим данным — полугодичный -годичный, эта прослойка по нашей стране в мегаполисах составляет примерно 20 процентов, а в целом по популяции российской он в районе 10 процентов», — отметил Колесников.

Что касается Т-клеточного иммунитета, чтобы узнать реальную ситуацию, надо запускать пилотные исследования, выделять на это деньги. «Тогда мы сможем какой-то прогноз более-менее серьёзный строить», — отмечает он. И обращает внимание на необходимость соблюдения мер медицинского эпидемиологического дистанцирования.