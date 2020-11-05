Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Пульмонолог Минздрава сообщил, какой процент тестов на COVID дает ложный результат 

Газета.Ru и ещё 37 11 часов назад
Пульмонолог Минздрава раскрыл процент лжетестов на COVID
Фото: Газета.Ru
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что 30-40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат. Его слова передает "Интерфакс".
Авдеев пояснил, что причина не в качестве тестов, а в способе взятия материала.

"Если материал взят некачественно или поверхностно, то мы имеем шанс получить ложноотрицательный материал", — сказал эксперт.

Кроме того, результаты теста могут зависеть "от времени взятия материала". Так, на ранних стадиях болезни — больше шанс получить положительный результат.
Видео дня. Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
Газета.Ru: последние новости
Американские ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу Американские ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу Вирусолог: первый иммунный ответ влияет на повторное заражение COVID-19 Вирусолог: первый иммунный ответ влияет на повторное заражение COVID-19 COVID-19 способен вызвать посттравматическое стрессовое расстройство COVID-19 способен вызвать посттравматическое стрессовое расстройство
Коронавирус , Сергей Авдеев , Минздрав РФ , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
12 шагов для профилактики онкологии
09:52
12 шагов для профилактики онкологии
ЗОЖ
Что делать при панической атаке
06:06
Что делать при панической атаке
Болезни и лекарства
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
06:08
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
ЗОЖ
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
03:35
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
Коронавирус
Развеян миф о пользе черники и моркови для зрения
07:48
Развеян миф о пользе черники и моркови для зрения
ЗОЖ
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение