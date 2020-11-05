Пульмонолог Минздрава раскрыл процент лжетестов на COVID

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что 30-40% тестов на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат. Его слова передает "Интерфакс".
Авдеев пояснил, что причина не в качестве тестов, а в способе взятия материала.
"Если материал взят некачественно или поверхностно, то мы имеем шанс получить ложноотрицательный материал", — сказал эксперт.
Кроме того, результаты теста могут зависеть "от времени взятия материала". Так, на ранних стадиях болезни — больше шанс получить положительный результат.