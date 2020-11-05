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Стопкоронавирус.рф

Очки снизят риск заражения COVID-19: правда или миф 

Мира Маркина 8 часов назад
Китайские ученые из Наньчанского университета установили, что люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. Специалисты объяснили это тем, что аксессуар не дает людям лишний раз трогать глаза, а также является барьером между окружающим миром и слизистой. Но действительно ли очки настолько эффективны, как о них говорят? Разбирался "Рамблер".
Весной 2020 года в журнале "Офтальмология" опубликовали результаты исследования пациентов, зараженных COVID-19. В образцах их слез коронавирус выявлен не был, — это свидетельствует о том, что риск передачи инфекции через глаза не высок. В то же время данное исследование может подвергаться сомнению, поскольку в нем приняли участие всего 17 пациентов.
Утверждение экспертов из Наньчанского университета также вполне обосновано, ведь слизистая глаза — крайне благоприятная среда для коронавируса. Безусловно, чаще всего COVID-19 передается воздушно-капельным путем, но существуют и другие пути заражения, о которых нельзя забывать.
Кроме того, коронавирус способен попасть в глаз и воздушно-капельным путем. Например, когда зараженный человек чихает или кашляет, находясь при этом в непосредственной близости к лицам других людей. В глазу находится сосудистая ветвь, за счет которой инфекция с кровотоком быстро распространяется по всему организму. Неслучайно врачи помимо защитных масок и специальных костюмов надевают также очки, чтобы избежать заражения при контакте с инфицированными пациентами.
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Коронавирус , Видео
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