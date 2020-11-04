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Стопкоронавирус.рф

В российских магазинах и транспорте нашли коронавирус 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания, но нашли их в магазинах и транспорте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды»,

— говорится в сообщении.
Всего проведено более 220 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, 322 дали положительный результат на COVID-19.
Ранее в среду, 4 ноября, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал признак стабилизации ситуации с распространением вируса. По его словам, об этом можно будет говорить, когда суточные показатели будут держаться приблизительно на одном уровне в течение восьми дней. Предполагается, что количество новых случаев инфицирования в России должно снизиться до летних показателей весной.
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России впервые превысило отметку в 19 тысяч — в 85 регионах выявили 19 768 инфицированных.
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Комментарии 2
Коронавирус , Видео , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор
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