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Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания, но нашли их в магазинах и транспорте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды»,

— говорится в сообщении.

Всего проведено более 220 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, 322 дали положительный результат на COVID-19.

Александр Горелов Ранее в среду, 4 ноября, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН назвал признак стабилизации ситуации с распространением вируса. По его словам, об этом можно будет говорить, когда суточные показатели будут держаться приблизительно на одном уровне в течение восьми дней. Предполагается, что количество новых случаев инфицирования в России должно снизиться до летних показателей весной.