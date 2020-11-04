Назван признак стабилизации ситуации с COVID-19

Александр Горелов. О стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России можно будет говорить тогда, когда суточные показатели будут держаться приблизительно на одном уровне в течение восьми дней. Такой признак улучшения обстановки назвал РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН

По его словам, о начале стабилизации будет свидетельствовать индекс распространения инфекции не выше 1. До этого момента в стране еще могут наблюдаться колебания суточных показателей заболеваемости, но они будут незначительными, считает специалист.

Ранее Горелов заявил , что количество новых случаев инфицирования в России должно снизиться до летних показателей весной. Он отметил, что стабилизация занимает некоторое время и зависит от ответственного и сознательного подхода к соблюдению мер предосторожности.