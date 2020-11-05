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Врач оценил вероятность заражения коронавирусом в кафе 

Lenta.ru и ещё 31 4 часа назад
Врач оценил вероятность заражения COVID-19 в кафе
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»
Врач Евгений Тимаков оценил вероятность заражения коронавирусом нового типа в кафе и ресторанах. Об этом пишет ТАСС.
Специалист отметил, что движение воздуха снижает риск распространения инфекций.

«Если идет сильный поток воздуха, как в метро, в самолетах быстрая циркуляция воздуха идет, коронавирус не опасен», — пояснил он.

Поэтому, указал врач, помещения заведений должны регулярно проветриваться. Если это не делается, а в помещении находится много людей, вероятность распространения вирусов, в том числе гриппа, возрастает.
Вместе с тем Тимаков подчеркнул, что в закрытом помещении, где воздух не циркулирует, где жарко и душно, вирус «будет висеть на одном месте». При этом он заметил, что большую роль здесь играет не количество вирусных частиц в закрытом пространстве, а время, в течение которого они остаются на одном месте.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор. По его словам, основной защитой от COVID-19 является естественный иммунитет человека. Если во время первого заражения иммунитет человека был ослаблен, то человек может заболеть COVID-19 повторно.
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Коронавирус , Анатолий Альтштейн , Евгений Тимаков , ИТАР-ТАСС
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