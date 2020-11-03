Названа новая причина образования тромбов при ковид

Ученые выявили новую причину образования тромбов у пациентов с COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Специалисты из Мичиганского кардиологического центра Франкеля проанализировали образцы сыворотки крови пациентов, госпитализированных с COVID-19, на восемь типов аутоантител, которые нацелены на фосфолипиды и фосфолипид-связывающие белки. В половине образцов были обнаружены аутоантитела, связанные с выработкой более высокого количества тромбоцитов и повышенной свертываемостью крови.

Как отмечают авторы исследования, влияние аутоантител на повышенное тромбообразование при COVID-19 стало неожиданным, поскольку прежде такой механизм действия наблюдался только при редком заболевании — антифосфолипидном синдроме.