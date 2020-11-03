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Стопкоронавирус.рф

Названа новая причина образования тромбов при COVID-19 

РИА Новости 13 часов назад
Названа новая причина образования тромбов при ковид
Фото: РИА Новости
Ученые выявили новую причину образования тромбов у пациентов с COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.
Специалисты из Мичиганского кардиологического центра Франкеля проанализировали образцы сыворотки крови пациентов, госпитализированных с COVID-19, на восемь типов аутоантител, которые нацелены на фосфолипиды и фосфолипид-связывающие белки. В половине образцов были обнаружены аутоантитела, связанные с выработкой более высокого количества тромбоцитов и повышенной свертываемостью крови.
Как отмечают авторы исследования, влияние аутоантител на повышенное тромбообразование при COVID-19 стало неожиданным, поскольку прежде такой механизм действия наблюдался только при редком заболевании — антифосфолипидном синдроме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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