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Российский врач рассказала об опасности промывания носа в пандемию 

Lenta.ru 14 часов назад
Названа опасность промывания носа в пандемию
Фото: Wikimedia
Промывание носа и полоскание горла в пандемию коронавируса может быть опасно, потому что некоторые средства плохо влияют на организм. Об этом рассказала терапевт Татьяна Романенко, передает URA.RU.
Врач объяснила, что не стоит использовать щелочи, кислоты и мази — они разрушают работу реснитчатого эпителия слизистой оболочки.
Для профилактики заражения при промывании носа и полоскании горла стоит использовать обычный физиологический раствор, заявила Романенко. Она подчеркнула, что инфекция попадает в организм человека через рецепторы, которые по-своему активны и чувствительны у разных людей. Этим также объясняется форма, в которой протекает заболевание.
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