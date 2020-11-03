В Красноярске беременная россиянка с коронавирусом рассказала об ужасах в «ковидном» госпитале — она лечилась в Красноярской краевой клинической больнице. Об этом сообщает региональное издание NGS24.

Имя пациентки не называется. Женщина рассказала, что заболела после своей свадьбы, которую праздновала, будучи на 7-м месяце беременности.

На следующий день после торжества у нее появилось «щекотание в груди» и пропало обоняние. Ей вызвали скорую, сделали КТ, в результате подтвердился диагноз «двусторонняя пневмония», томография показала поражение легких на 20 процентов. Тогда беременную пациентку положили в больницу.

«Я была в ужасе от увиденного. Сколько больных, их мучения, харканья кровью и бесконечный кашель. Молодые врачи, санитары и медсестры — в постоянных бегах и заботах, совсем молодые и так переживающие за каждого болеющего. От всего увиденного у меня был шок, все на кислороде, люди, замученные болезнью», — рассказала женщина.

Беременная женщина пролежала в отделении девять дней. Она отметила внимательность врачей, которые собрали консилиум, чтобы назначить лечение. По ее словам, доктора заботились о том, чтобы медикаменты не вызвали преждевременные роды или замирание беременности. Когда женщине стало лучше, ее перевели на несколько дней в отделение пульмонологии №1 краевой больницы. К настоящему времени пациентку выписали.