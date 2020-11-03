Описаны семь проявлений легкой формы COVID-19 

Австрийские ученые разделили симптомы легкой формы COVID-19 на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Allergy.

Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета под руководством иммунолога Винфрида Пикла (Winfried Pickl) и аллерголога Рудольфа Валента (Rudolf Valenta) провели сравнительное исследование, в котором участвовали 109 пациентов с COVID-19 в легкой форме и 98 здоровых людей, из которых была сформирована контрольная группа.

Авторы выделили семь групп проявлений легкой формы COVID-19: 1) симптомы "гриппа" — лихорадка, озноб, утомляемость и кашель; 2) симптомы "простуды" — ринит, чихание, сухость в горле и заложенность носа;

3) боль в суставах и мышцах;

4) воспаление глаз и слизистых оболочек;

5) проблемы с дыханием — пневмония и одышка;

6) желудочно-кишечные проблемы — диарея и тошнота, а также головная боль;

7) потеря обоняния и вкуса.

Первые три группы исследователи относят к системным симптомам, а последние две — к органоспецифическим. По мнению авторов, такое разделение необходимо для правильной диагностики первичного заболевания.

"Например, мы обнаружили, что потеря обоняния и вкуса в основном поражает людей со свежим иммунным ответом, измеряемым количеством иммунных клеток, Т-лимфоцитов, которые недавно поступили из вилочковой железы",

— приводятся в пресс-релизе университета слова Винфрида Пикла.

В то же время ученые установили, что протекающий в легкой форме COVID-19 оставляет после себя значительные изменения в иммунной системе, хорошо обнаруживаемые в течение десяти недель после начала заболевания. Один из таких признаков — низкий уровень гранулоцитов — лейкоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами. И это, по мнению авторов, необходимо учитывать при определении стратегии лечения и разработке вакцин.

"Мы увидели, что у переболевших COVID-19 в легкой форме в компартментах CD4 и CD8 Т-лимфоцитов развились клетки памяти, а Т-лимфоциты CD8 долгое время оставались сильно активированными. Это указывает на то, что через несколько недель после первоначального заражения иммунная система по-прежнему активно противодействует болезни. При этом количество регуляторных клеток значительно снижено. И это — опасная смесь, которая может привести к аутоиммунной реакции",

— объясняет Пикл.

Кроме того, в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток. И чем выше была температура больного при легком течении заболевания, тем выше уровень антител.

"Прежде всего наше исследование показывает, что при COVID-19 иммунная система человека "удваивает" свои усилия за счет комбинированного действия иммунных клеток и антител. Это похоже на то, как действует современная футбольная команда, выстраивая защиту — клетки памяти могут запоминать определенные "ходы" со стороны вируса и реагирование на них, — отмечает ученый. — Теперь речь идет об использовании этих результатов для разработки вакцин против COVID-19".

Авторы надеются, что выявленные ими биомаркеры не только помогут разработать высокоэффективные вакцины, но и позволят создать более точную систему мониторинга заболевания.