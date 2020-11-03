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Чем опасны антибиотики при лечении вирусов 

Елизавета Назарова 20 часов назад
Многие знают, что при заболевании коронавирусом назначаются антибиотики, а еще некоторые люди занимаются самолечением. На самом деле, бактерии могут быть устойчивы к лекарствам, из-за чего лечение антибиотиками опасно. "Рамблер" показывает, как бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам.
В 2016 году ученые Гарвардской медицинской школы и Израильского технологического института Технион провели эксперимент. Они взяли Мега-чашку Петри размером 60 на 120 сантиметров и провели эксперимент. Чашку заполнили желеобразным агаром. Сама субстанция окрашена в черный цвет. В такой среде в лабораториях культивируют бактерии.
Агар разделили на 9 секций с разной концентрацией антибиотиков. Кроме того, ученые создали естественные условия для размножения бактерий. В самую крайнюю секцию поместили бактерию. Предполагалось, что она заполнит безопасное количество места и остановится перед высокой концентрацией антибиотиков.
В итоге бактерия вырабатывала новые штаммы, которые были устойчивы к более высоким концентрациям антибиотиков. Она заполнила всю чашку Петри всего за 88 часов. То же самое происходит с организмом человека, если он регулярно принимает антибиотики. Бактерии становятся устойчивее даже к самым высоким концентрациям, поэтому не создается должный эффект.
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Коронавирус
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