Чем опасны антибиотики при лечении вирусов 

Многие знают, что при заболевании коронавирусом назначаются антибиотики, а еще некоторые люди занимаются самолечением. На самом деле, бактерии могут быть устойчивы к лекарствам, из-за чего лечение антибиотиками опасно. "Рамблер" показывает, как бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам.

В 2016 году ученые Гарвардской медицинской школы и Израильского технологического института Технион провели эксперимент. Они взяли Мега-чашку Петри размером 60 на 120 сантиметров и провели эксперимент. Чашку заполнили желеобразным агаром. Сама субстанция окрашена в черный цвет. В такой среде в лабораториях культивируют бактерии.

Агар разделили на 9 секций с разной концентрацией антибиотиков. Кроме того, ученые создали естественные условия для размножения бактерий. В самую крайнюю секцию поместили бактерию. Предполагалось, что она заполнит безопасное количество места и остановится перед высокой концентрацией антибиотиков.

В итоге бактерия вырабатывала новые штаммы, которые были устойчивы к более высоким концентрациям антибиотиков. Она заполнила всю чашку Петри всего за 88 часов. То же самое происходит с организмом человека, если он регулярно принимает антибиотики. Бактерии становятся устойчивее даже к самым высоким концентрациям, поэтому не создается должный эффект.