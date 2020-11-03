Россиян предупредили о тяжелой ситуации с коронавирусом 

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предупредила россиян: ситуация с коронавирусом в мире находится на критическом этапе и будет тяжелой в ближайшие несколько месяцев. Ее слова передает ТАСС.
«Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным», — сказала Вуйнович, отметив, что некоторые страны находятся в особенно тяжелом положении.
Также Вуйнович заявила, что готова сделат прививку от коронавируса любой вакциной, которую рекомендует ВОЗ.
Ранее "Рамблер" сообщало болеющих испытателях вакцины от COVID-19.