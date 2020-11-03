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Россиян предупредили о тяжелой ситуации с коронавирусом 

Анастасия Иванова 40 минут назад
Россиян предупредили о тяжелой ситуации с коронавирусом
Фото: depositphotos
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предупредила россиян: ситуация с коронавирусом в мире находится на критическом этапе и будет тяжелой в ближайшие несколько месяцев. Ее слова передает ТАСС.

«Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным», — сказала Вуйнович, отметив, что некоторые страны находятся в особенно тяжелом положении.

Также Вуйнович заявила, что готова сделат прививку от коронавируса любой вакциной, которую рекомендует ВОЗ.
Ранее "Рамблер" сообщало болеющих испытателях вакцины от COVID-19.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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