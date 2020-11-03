В России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса 

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По последнним данным Оперштаба, за последние сутки в России обнаружено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,7% не имели клинических проявлений болезни.

При этом зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 331 человек.

Стопкоронавирус.рф

В целом, на сегодняшний день в России выявлено 1 673 686 случаев коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.