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Объяснено появление тяжелых симптомов инфекции коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Объяснено появление тяжелых симптомов COVID-19
Фото: Stephanie King / Michigan Medicine
Ученые Университета Мичигана объяснили, почему коронавирусная инфекция вызывает образование сгустков крови, приводящим к тяжелым последствиям для пациентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.
Оказалось, что COVID-19 может спровоцировать появление аутоиммунных тел, которые циркулируют в крови, атакуют клетки и вызывают образованием тромбов в артериях, венах и микроскопических сосудах.
Тромбы могут привести к инсультам, а также ограничить кровоток, снижая доступ клеткам к кислороду. Подобные аутоиммунные тела наблюдается не только у пациентов с COVID-19, но также у людей с аутоиммунным заболеванием, называемым антифосфолипидным синдромом.
Исследователи выяснили, что около половины пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19 демонстрировало высокие уровни опасных антител и суперактивных нейтрофилов — белых кровяных телец, участвующих в нетозе. Утверждается также, что при нетозе нейтрофилы погибают, выбрасывая нити ДНК и, тем самым, уничтожая различные патогены.
Ученые пока не знают, что именно заставляет организм производить аутоиммунные тела. Сейчас они исследуют, как долго тела остаются в организме после выздоровления от COVID-19.
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