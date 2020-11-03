Врач объяснил, как часто люди теряют обоняние при COVID

Большинство заразившихся коронавирусом пациентов теряет обоняние и вкус. Главный отоларинголог ЦФО, заведующий кафедрой и директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета Валерий Свистушкин объяснил, насколько часто это происходит. Его слова передает ТАСС.

Врач утверждает, способность чувствовать запахи утрачивают почти 80% инфицированных COVID-19. При этом, симптом сохраняется на протяжении месяца, однако он не всегда свидетельствует о заражении коронавирусом и может быть признаком других заболеваний.