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Российский врач объяснил, как часто люди теряют обоняние при COVID 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Врач объяснил, как часто люди теряют обоняние при COVID
Фото: depositphotos.com
Большинство заразившихся коронавирусом пациентов теряет обоняние и вкус. Главный отоларинголог ЦФО, заведующий кафедрой и директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета Валерий Свистушкин объяснил, насколько часто это происходит. Его слова передает ТАСС.
Врач утверждает, способность чувствовать запахи утрачивают почти 80% инфицированных COVID-19. При этом, симптом сохраняется на протяжении месяца, однако он не всегда свидетельствует о заражении коронавирусом и может быть признаком других заболеваний.
Ранее "Рамблер" собщал, какие еще болезни могут повлиять на обоняние.
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Коронавирус , ИТАР-ТАСС
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